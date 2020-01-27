الشابندر يهاجم الخزعلي: لو تمكنت من إمساك العراق فلن تعامل شعبه الا كالعبيد

2020/01/27 | 19:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم المفكر والسياسي غالب الشابندر، اليوم الاثنين، امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي اثر وضع الاخير شروطاً تتعلق باختيار رئيس الوزراء.وكتب الشابندر في تغريدة له بمنصة تويتر: يا قيس الخزعلي ‏على اي الاُسس اعتمدت لتحدد مواصفات رئيس الوزراء القادم ومن اعطاك الصلاحية! ‏قلتها منذ زمن وأعيدها انك لو تمكنت من إمساك العراق فلن […]

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