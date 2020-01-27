إصابات “كورونا” قد تتجاوز 40 ألف شخص

2020/01/27 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذر باحثون من جامعة هونغ كونغ الصينية، اعتمادا على نماذج حسابية، من أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد قد يتجاوز 40 ألفا، داعين الحكومة إلى اتخاذ “إجراءات صارمة” تقيد تحركات الناس، للسيطرة على انتشار الفيروس.العالم – أسيا و الباسفيك وأصدر هؤلاء العلماء تحذيرا هاما بعد تسارع انتشار الفيروس، الذي أدى إلى […]

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