الجيش السوري يطوق المعرة من 3 جهات ويقترب من محاصرة نقطة التركية

2020/01/27 | 19:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بسط الجيش السوري، اليوم الاثنين، السيطرة على عدة قرى وبلدات جديدة في منطقة إدلب، حيث طوق معقل مسلحي “هيئة تحرير الشام” الارهابية في معرة النعمان من 3 نقاط، واقترب من محاصرة نقطة تركية هناك.وأفاد مصدر عسكري محلي لـRT بأن الجيش السوري سيطر على قرية الحامدية ومعسكرها وقرى بسيدا وبابولين ومعراتة […]

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