بالفيديو.. توتر جديد وسط بغداد ومكافحة الشغب تواجه المتظاهرين ببنادق الصيد والقنابل الدخانية

2020/01/27 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر فيديو مصور، اليوم الاثنين، قيام قوات مكافحة الشغب باستخدام بنادق مخصصة للصيد في مواجهة المتظاهرين قرب ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد.واظهر الفيديو الذي تداوله ناشطون، اطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل الدخانية والرصاص الحي على المتظاهرين فضلا عن استخدام قنابل الصيد.🔴عاجل الوثبة ثوارها يقمعون بلدخانبات والرصاص الحي قبل لحظات من الان#ليث_جارلله pic.twitter.com/5CT3E99ZBM — […]

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