العزاوي يبحث مع المالكي الوضع السياسي الراهن

2020/01/27 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بحث الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي ، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الوضع السياسي الراهن ، والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية ، وسبل التعامل معها بما يحفظ امن واستقرار البلاد ، ويلبي مطالب ابناء الشعب المشروعة .واكد العزاوي اهمية الاسراع بتسمية رئيس الحكومة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإقامة الانتخابات المبكرة ، […]

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