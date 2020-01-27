احمد ملا طلال يحدد 4 شروط لانهاء الازمة بين المنتفضين والقوى السياسية

2020/01/27 | 19:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- حدد الاعلامي المستقل والدعم لحركة الاحتجاجات احمد ملا طلال ، اربعة شروط لانهاء الازمة بين المنتفضين والقوى السياسية في العراق .وقال ملا طلال في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” وتابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، لا حلّ لهذه الأزمة، ولا عودة للمنتفضين إلى منازلهم إلّا بتنفيذ الخطوات التالية: ١- تشكيل حكومة […]

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