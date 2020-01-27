جدول مباريات “المجموعة الحديدية” في دوري الكرة الممتاز

2020/01/27 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، جدول مباريات دوري كرة القدم الممتاز للموسم الحالي وفق الآلية الجديدة.وفيما يلي جدول مباريات المجموعة الثالثة – المرحلة الأولى الجولة الأولى 18-2 الطلبة – نفط الوسط نفط ميسان – اربيل الشرطة (انتظار) الجولة الثانية 21-2 الطلبة – نفط ميسان الشرطة – نفط الوسط اربيل […]

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