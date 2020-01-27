استقالة نائب رئيس لجنة في برلمان كوردستان

2020/01/27 | 19:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد اليوم الاثنين، اجتماع لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كوردستان، بإشراف هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان، وحضور منى القهوجي سكرتير البرلمان ولنجة إبراهيم رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المرأة، ونائبه مع حضور عددٍ من أعضاء البرلمان والمستشاريين وممثّل اللجنة القانونيّة، بهدف مصادقة استقالة نائب رئيس اللجنة من منصبه، واختيار نائب آخر.

وقدّمت آشنا عبدالله استقالتها للجنة من منصب نائب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المرأة، وبعد التصويت تمت المصادقة عليها، ومن ثم قدّم هيمن هورامي باب الترشيح، ورشحت شادي نوزاد نفسها للمنصب، وكانت المرشحة الوحيدة؛ لذا تمّت انتخابها بالإجماع.

أما المحور الثاني من الاجتماع، فقد تناول إجراء سلسلة من الاجتماعات مع وزارات حكومة إقليم كوردستان في بداية الأسبوع المقبل .

وفي ختام الجلسة، قررّت اللجنة عقد اجتماع يوم غد مع المديرية العامة لمكافحة التطرّف الأسري؛ ومعرفة مشاكلهم عن كثب؛ قصد معالجتها، وبناء جسر التواصل بين الجانبين.

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