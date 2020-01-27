استقالة نائب رئيس لجنة في برلمان كوردستان

وقدّمت آشنا عبدالله استقالتها للجنة من منصب نائب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المرأة، وبعد التصويت تمت المصادقة عليها، ومن ثم قدّم هيمن هورامي باب الترشيح، ورشحت شادي نوزاد نفسها للمنصب، وكانت المرشحة الوحيدة؛ لذا تمّت انتخابها بالإجماع.
أما المحور الثاني من الاجتماع، فقد تناول إجراء سلسلة من الاجتماعات مع وزارات حكومة إقليم كوردستان في بداية الأسبوع المقبل .
وفي ختام الجلسة، قررّت اللجنة عقد اجتماع يوم غد مع المديرية العامة لمكافحة التطرّف الأسري؛ ومعرفة مشاكلهم عن كثب؛ قصد معالجتها، وبناء جسر التواصل بين الجانبين.
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