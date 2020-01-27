نيجيرفان بارزاني يرى ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في العراق

2020/01/27 | 19:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق.جاء ذلك خلال لقائه يورغن هارت وماركوس غروبل عضوي البرلمان الألماني من الحزب الديمقراطي المسيحي.وبحسب بيان لرئاسة اقليم كوردستان، فان بارزاني جدد تثمين كوردستان لموقف المانيا التي قررت مواصلة مساعدة قوات البيشمركة في مجال التدريب والتمرين.وفي لقاء حضره القنصل العام الألماني في أربيل، شكر البرلمانيان الألمانيان حكومة وشعب كوردستان على إيواء النازحين واللاجئين وخاصة المسيحيين منهم في مخيمات إقليم كوردستان، وأكدا أنهما سيعملان على أن تستمر ألمانيا كعهدها في مساعدة إقليم كوردستان.وفي محور آخر من اللقاء جرى التباحث بشأن علاقات إقليم كوردستان والعراق، وأوضاع العراق وسوريا والمنطقة عموماً، وخطر الإرهاب وحاجة العراق إلى بقاء قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب.

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