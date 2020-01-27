الشمري: مؤشر اممي لحماية دولية للشعب العراقي من قمع السلطة

2020/01/27 | 19:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قال رئيس مركز التفكير السياسي، احسسان الشمري، ان هناك مؤشرا امميا للتدخل الدولي وحماية الشعب العراقي من قمع السلطة.وقال الشمري على "تويتر" ان "طلب الحماية الدولية على الشعب العراقي من قمع معادلة السلطة ينتقل من المتظاهرين الى الزعامات السياسية، بتزامن مع مؤشر أممي بذلك".​طلب الحماية الدولية على الشعب العراقي من قمع معادلة السلطة ينتقل من المتظاهرين الى الزعامات السياسية ، بتزامن مع مؤشر أممي بذلك .— د.احسان الشمري (@Ihssan_Shmary) January 27, 2020​​​

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