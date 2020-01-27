بعد دعوته لتعدد الزوجات.. سلطات كردستان تحتجز رجل دين معروف

2020/01/27 | 19:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الأمير – الحل العراق أثارت قضية احتجاز رجل الدين الكردي المعروف ملا مظهر الخراساني، من قبل السلطات الأمنية بمدينة #أربيل في #إقليم_كردستان ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط […]

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