الأمم المتحدة: الأوضاع غير المستقرة تجبر مئات الآلاف على النزوح في سوريا

2020/01/27 | 19:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تقريرا عن الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأكدت المفوضية في تقريرها، ان أكثر من مئتين وأربعة وأربعين من أهالي تلك المناطق، اضطروا للجوء الى إقليم كردستان العراق، بسبب عدم استقرار الأوضاع في مناطقهم، إضافة الى نزوح مئات الالاف من أهالي إدلب خلال الأسابيع الماضية، بسبب تواصل عمليات القوات الحكومة السورية، والقصف الجوي الروسي، مشيرة الى عودة ثمانمئة عائلة من اللاجئين في إقليم كردستان، الى مناطقهم بشكل طوعي.

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