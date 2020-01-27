تأييد حبس مطربة مصرية عامين

2020/01/27 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قضت محكمة مصرية، الاثنين، برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ”بوسى” بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، بسبب عدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.ووفقا لما نشرته صحيفة “اليوم السابع”، حددت المحكمة الجلسة لتقديم ما يفيد التصالح بشكل رسمي مع الجهات المختصة.وقضت المحكمة في […]

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