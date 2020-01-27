2020/01/27 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قام مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في دبي برعاية مبادرة خيرية لتجهيز 3440 طرداً غذائياً شارك فيها نحو 300 شخص يمثلون شركة دغريس 24 وعملاءهم، وتمت الفعالية في فندق غراند حياة بإمارة دبي بحضور محمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في دبي، وسلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة في أبو ظبي، والعديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلال الأحمر الإماراتي يرعى مبادرة لتجهيز 3440 طرداً غذائياً في دبي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلال الأحمر الإماراتي يرعى مبادرة لتجهيز 3440 طرداً غذائياً في دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).