سفراء دول اجنبية يدينون الاستخدام المميت للقوة من قبل القوات الامنية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين

2020/01/27 | 20:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغاد/ الغد برس:

ادان سفراء دول اجنبية، اليوم الاثنين، الاستخدام المميت للقوة من قبل القوات الامنية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين، مطالبين الحكومة العراقية باحترام حرية التجمع والاحتجاج في البلاد.

فيما ادناه البيان التالي:

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