القبض على قاتل و3 تجار مخدرات في ميسان

2020/01/27 | 20:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على قاتل بعد ساعة من تنفيذ جريمته، كما اعتقلت ثلاثة من تجار المخدرات في مدبنة العمارة.وقالت المديرية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بعد وصول المفارز المختصة الى مكان جريمة قتل وقعت في محل لبيع مواد التجميل في إحدى الأسواق التجارية بمدينة وتم تشكيل فريق عمل، وبعد ورود معلومات مؤكدة لدى ضابط مركز الشرطة، تم تطويق مكان تواجد الجاني وإلقاء القبض عليه بعد مرور ساعة".وبينت أنه "بعد التحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة"، مشيرة الى ان "اوراقه التحقيقية عرضت على قاضي التحقيق والذي قرر توقيفه وفق المادة ٤٠٦ جرائم القتل العمد".وفي سياق منفصل، "ضبطت المفارز (١كغم و٢٥غم) من الكريستال والقبض على ثلاثة كانت بحوزتهم".وأكدت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليآ وإحالتهم إلى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

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