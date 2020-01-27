بالصور.. هكذا يتعامل

2020/01/27 | 20:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادمنذ انطلاق التظاهرات مطلع تشرين الأول من العام الماضي وبدء مسلسل الانتهاكات الدموية ضد المتظاهرين من قبل القوات الأمنية و"الطرف الثالث" ولغاية اليوم، لم يخرج مسؤول حكومي أو قائد عسكري أو أمني إلا وأدعى أن القوات تتعامل مع الاحتجاجات بغاية الإنسانية وسعة الصدر وضبط النفس، بل أنهم يؤكدون على أن "المندسين" هم من يعتدون على القوات المكلفة بحمايتهم، وكأن الاعتداءات على المتظاهرين مصدرها "الجن والأشباح الشريرة".اليوم الاثنين وككل أيام بغداد أصيب العشرات من المتظاهرين برصاص وهراوات القوات "المنضبطة"، وتحديداً في الشارع الرابط بين ساحتيّ الخلاني والوثبة، أمام مبنى أمانة بغداد، حيث هاجمت قوات مكافحة الشغب المعتصمين في ساحة الخلاني ليرد المدنيين العزل بأخطر أسلحتهم "الحجارة"!.ومن بين مئات وربما آلاف الصور التي تتداولها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأخرى ومواقع التواصل الاجتماعي، وثقت كاميرا وكالة "أسوشيتدبرس" لقطة من المفترض أنها "تفقاً عين" من يتشدقون بالمعاملة الإنسانية المنضبطة التي تنتتهجها القوات الأمنية مع المتظاهرين العزل.في صورة "أسوشيتدبرس" يظهر أحد عناصر قوات مكافحة الشغب وهو يطرح فتاة متظاهرة أرضاً وهو يهم بضربها بقبضته على ما يبدو، فيما يقف إلا جانبه زميله وهو يرفع هراوته إلى أقصى حد، وعلى اليمين يظهر مجموعة من القوات "المنضبطة" وهم ينهالون بهراواتهم على متظاهر وقع فريسة بين أيديهم، فيما تظهر فتاة مسعفة وهي تستعد رمي حجارة ربما، باتجاه هذه القوات "المنضبطة" في محاولة يائسة بل فاشلة منها لتخليص زميليها الضحيتين.

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