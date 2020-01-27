تفاصيل انتقال ميمي الى الدوري البرتغالي

2020/01/27 | 20:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انتقل مهاجم منتخبنا الوطني بكرة القدم مهمد علي ميمي الى الدوري البرتغالي، وسيلعب مع بورتيمونينسي بنظام الاعارة الى نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب ل "الغد برس" ان "اللاعب سيعود الى نادي الدحيل في نهاية الموسم او الانتقال الى نادي اخر ان وجد".

واضاف ان "تعاقد ميمي مع النادي من اجل انتشاله من المراكز المتأخرة ومساعدته على البقاء في الدوري البرتغالي الممتاز".

وبين انه "لا يوجد بند في عقد ميمي يحق فيه للنادي تفعيل خاصية الشراء وللاعب الحق بالعودة الى الدحيل او الى نادي اخر".

من الجدير بالذكر إن نادي بورتيمونينسي يحتل المركز (17) من مجموع (18) نادياً في الدوري البرتغالي.

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