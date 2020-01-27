قائد شرطة الديوانية يوجه رسالة للمتظاهرين: سنوفر اجواء امنة للتعبير عن مطالبكم

2020/01/27 | 20:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه قائد شرطة الديوانية، العميد حيدر الخيكاني، اليوم الاثنين، رسالة للمتظاهرين، مبينا انه سيوفر اجواء امنة للتعبير عن مطالب المعتمصين المشروعة.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بالوقت الذي نرفض فيه جميع أشكال استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وفي جميع المجالات، نوجه نحن كقيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت رسالة اطمئنان إلى جميع المتظاهرين".

واشار الى ان "الأجهزة الأمنية هي منكم وإليكم وقد اخذت على عاتقها ومنذ استلامنا مهام قيادة الشرطة على حماية المتظاهرين السلميين وتوفير أجواء آمنة لهم للتعبير بكل حرية عن مطالبهم المشروعة".

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