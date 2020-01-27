شاهد : خالد الشمري يفصل ايجابيات وسلبيات قانون الموازنة لسنة 2020

2020/01/27 | 20:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- بالفيديو ..الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشمري يتناول بالتفصيل ايجابيات وسلبيات قانون الموازنة لسنة 2020 .

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