باقر الزبيدي يطالب بحماية البعثات الدبلوماسية

2020/01/27 | 20:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين عام حركة انجاز، باقر الزبيدي، يوم الاثنين، التزام العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن حماية البعثات الدبلوماسية على الاراضي العراقية في جميع المحافظات.وقال الزبيدي، في بيان صادر عن […]

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