الحزب الشيوعي ينتقد الصمت ازاء احداث الحبوبي مقابل موجة الاستنكارات لاستهداف السفارة الامريكية

2020/01/27 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انتقد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، رائد فهمي، الأثنين، صمت السلطة والقوى السياسية من قتل وإصابة الكثيرين بعد الهجوم على خيم المعتصمين، وتسارعهم على إدانة استهداف السفارة الأميركية.

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