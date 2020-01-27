الصحة : العراق معرض لخطر [كورونا] وهؤلاء الأكثر عرضة للإصابة

2020/01/27 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، وجود احتمالات بتعرض العراق لفيروس كورونا، فيما كشفت عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

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