الإعلان عن قرعة دوري الكرة الممتاز

2020/01/27 | 20:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

جرت يوم امس في مقر اتحاد الكرة ، قرعة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019/ 2020 ، بحضور ممثلي الاندية الـ 15 التي اعلنت مشاركتها في منافسات الموسم الحالي ، بينما قررت وزارة الشباب مساندة ودعم الأندية المنسحبة من الدوري الممتاز .



وشهدت مراسم اجراء القرعة توزيع الفرق المشاركة بحسب الاتفاق السابق في اجتماع الاندية السبت الماضي بين ثلاث مجموعات ، كل مجموعة يتواجد فيها 5 فرق تلعب بنظام الذهاب والاياب، ليتأهل بعدها فريقان من كل مجموعة، لتلعب الفرق الستة في ما بينها من دور واحد يقام في العاصمة بغداد لتحديد بطل المسابقة .

وضمت المجموعة الاولى التي تقام منافساتها في السليمانية او زاخو اندية الزوراء ونفط الجنوب والميناء والنجف والكهرباء ، وضمت الثانية التي تقام مبارياتها في دهوك ، فرق القوة الجوية والحدود والصناعات الكهربائية وبغداد والنفط ، ويقف الشرطة على راس المجموعة الثالثة التي تقام منافساتها في اربيل ، الى جانب اندية اربيل و نفط ميسان ونفط الوسط والطلبة .

يذكر أن فرق السماوة والكرخ والقاسم والديوانية وزاخو قررت الانسحاب من البطولة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها هذه الفرق وكون المشاركة في البطولة اختيارية وليست اجبارية.



وحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الـ16 من شهر شباط المقبل موعداً لانطلاق البطولة .



وكانت لجنة المسابقات قد اعلنت في وقت سابق ان الموسم المقبل 2021 / 2022 سيشهد مشاركة 22 فريقا في الدوري الممتاز .

على صعيد متصل قرر وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، مساندة ودعم الأندية المنسحبة من الدوري الممتاز بسبب الازمة المالية .



واكد رياض خلال استقباله عدداً من ممثلي ألاندية لطلب المساعدة بتحمل تكاليف المشاركة بعد تغيير آلية إقامة البطولة ، عن استعداده لتلبية متطلباتها لضمان مشاركتها في حال وافقت لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

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