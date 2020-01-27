منتخبنا الشبابي بالكيوكوشنكاي يبدأ تحضيراته للبطولات الخارجية

2020/01/27 | 20:28 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

يبدأ منتخبنا الشبابي للكيوكوشنكاي كاراتيه تدريباته عصر اليوم الثلاثاء استعدادا للمشاركات الخارجية المقبلة ، واعلن الاتحاد المركزي للعبة قائمة اولية سيتم تقليصها من قبل الملاك الفني الذي سيقيم تصفيات للاعبين وسيكون البقاء للافضل في ضوء النتائج.

وضمت القائمة الاولية 23 لاعبا وهم مؤمن علي نايف واحمد خليل نايف واحمد منير يوسف وكرار حيدر جاسم ومنتظر شاكر عبد وياسر عامر محمد وزيدون احمد صالح من بابل، واحمد جاسم ومهدي محمد حسن وموسى الكاظم احمد مهدي وحيدر صباح وانس مزهر وحسين حامد ومصطفى حامد وياسين ضياء وحسين هادي حمود من بغداد، والمجتبى حيدر من المدحتية، ومؤمن احمد مهدي وسرمد احمد غايب من صلاح الدين، ومحمد ماهر هاتف من ديالى، ومحمود رعد ذياب وابراهيم علاء ابراهيم وابراهيم خالد شامل من سامراء.

وبين الجهاز التدريبي ان القائمة المعلنة ليست نهائية وستتم إضافة عدد من اللاعبين بمختلف الاوزان لحين اقامة بطولة العراق للشباب، موضحا ان منتخبنا تنتظره استحقاقات مهمة في المدة المقبلة اهمها منافسات العرب واسيا والعالم.

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