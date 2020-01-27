أول تعليق نيابي على بيان الدول الـ 16 بشأن الاحتجاجات العراقية

2020/01/27 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علق النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، الإثنين (27 كانون الثاني، 2020) على بيان الدول الـ 16 بشأن الاحتجاجات العراقية.

وقال الدراجي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "16 سفيرا لدول أوروبية يخرجون ببيان صحفي! يرزلون (يوبخون) بالحكومة ؟! ويحدثونك عن السيادة؟".

وأضاف: "والله هذه الحكومة لات ستحي من نفسها"، مبينا أنها "أفقدت العراق هيبته داخليا وخارجيا والجماعة بعدهم يتناقشون من يصير رئيس وزراء؟!".

وتابع: "لستم برجال دولة بل لا والله حتى لستم بأشباه رجال دولة".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت ستة عشر دولة، بياناً مشتركاً حول التظاهرات في العراق.

ووفقا للبيان، أدان "سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة"، حسب نص البيان.

وأردف البيان: "وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف" وفقاً لنص البيان.

وتوجه السفراء، وفقا للبيان، بـ"دعوة الحكومة إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي"، داعين "جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية".

ودعا السفراء "الحكومة إلى ضمان اجراء تحقيقات ومسائلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ (1 تشرين الأول 2019)".

بغداد اليوم-بغداد

علق عضو مجلس النواب، سركوت شمس، الإثنين (27 كانون الثاني 2020) على اتهام ضابط "كردي" باصدار اوامر بقتل المحتجين، مطلع تشرين الأول من العام الماضي.

وقال شمس، عبر تغريدة، على منصة تويتر: "‏سمعت أن بعض الن

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت ستة عشر دولة، الإثنين (27 كانون الثاني، 2020) بياناً مشتركاً حول التظاهرات في العراق.

ووفقا للبيان، أدان "سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولن

بغداد اليوم - بغداد

صدقت محكمة التمييز الاتحادية، قرار الحكم الصادر بحق النائب في البرلمان عن تيار الحكمة الوطني، محمود ملا طلال، على خلفية قيامه باستلام مبلغ مالي مقابل الامتناع عن إدراج اسم شركة في الاستجوابات التي كان يروم القيام بها في مجلس ال

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