لاريجاني يندد بسياسات اميركا في المنطقة

2020/01/27 | 20:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ندّد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني بسياسات اميركا في المنطقة معتبرا أنها تدفع باتجاه الديكتاتورية العالمية.واشار لاريجاني، في تصريح أدلى به خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون البرلماني بين ايران وروسيا اليوم الاثنين، الى المشاورات بين البلدين حيال مختلف المواضيع، موضحا: ان البلدين انجزا خطوات مشتركة كبيرة لاسيما […]

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