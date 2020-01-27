طالبان تعلن إسقاط طائرة أميركية ثانية في أفغانستان

2020/01/27 | 20:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت جماعة طالبان الأفغانية، عن تحطّم مروحية تابعة للقوات الأميركية شرق أفغانستان اليوم الإثنين، مؤكدة أن على متنها ضباط استخبارات.وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان إن بعد حادثة غزني، أُسقطت طائرة مروحية ودُمّرت بالكامل في منطقة شرنة التابعة لولاية باكتيكا، فيما لم يصدر أي توضيح من مصادر أخرى […]

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