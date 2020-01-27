أحدهم لاعب كرة قدم.. أحكام بالسجن على 37 متهما بالانتماء لـ”داعش” في مصر

2020/01/27 | 20:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية قضت، اليوم الاثنين، بسجن 37 متهما لمدد تتراوح بين سنة و25 سنة بتهمة الانضمام لتنظيم ولاية سيناء التابع

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