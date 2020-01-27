2020/01/27 | 20:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الإعلامي الرياضي علي نوري، اليوم الاثنين، ان لاعب المنتخب الوطني العراقي مهند علي يقترب من حسم صفقة انتقاله الى نادي بورتيمونينسي البرتغالي صاحب المركز 17 في الدوري.‏وكتب نوري في تغريدة له، ان” ميمي سينتقل بنظام الاعارة لمدة موسم واحد على ان يعود الى نادي ⁧‫الدحيل‬⁩ في الموسم القادم او الانتقال الى ناد جديد.[…]

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