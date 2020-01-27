رويترز: قراصنة يعملون لصالح تركيا مسؤولون عن هجمات الكترونية استهدفت جهات إحداها عراقية

2020/01/27 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مسؤولين أمنيين غربيين رفيعي المستوى، معلومات حول مسؤولية قراصنة يعملون لصالح الحكومة التركية، عن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت حكومات ومنظمات في أوروبا والشرق الأوسط.

وذكر المسؤولون وهم بريطانيان وأميركي للوكالة، ان هؤلاء القراصنة استهدفوا ثلاثين منظمة على الأقل، من بينها وزارات وسفارات وخدمات أمن، وفق ما اظهرته مراجعة أعدتها الوكالة لسجلات الإنترنت العامة، مبينين ان من ضحايا الهجمات الإلكترونية، خدمات البريد الإلكتروني للحكومتين اليونانية والقبرصية، ومستشار الأمن الوطني العراقي، فيما قالت الوكالة ان الحكومة العراقية لم ترد على طلبها التعليق على المعلومات الواردة في التقرير.

وأوضح المسؤولون، ان الهجمات تضمنت اعتراض حركة مرور الإنترنت إلى مواقع الضحايا، وهو ما يتيح للمتسللين الوصول غير المشروع إلى شبكات الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات، لافتين الى ان ذلك النشاط يحمل بصمات عملية تجسس عبر الإنترنت مدعومة من الدولة، أجريت لتعزيز المصالح التركية.

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