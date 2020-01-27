القضاء هو الفصل الأخير..

2020/01/27 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد سامي يحيي قضاة العراق الذكرى الثالثة لاستقلالهم التام عن السلطة التنفيذية بعد صدور قانون مجلس القضاء الاعلى عام ٢٠١٧ هذا الاستقلال الذي يعد هو الاهم في بناء دولة حقيقية احدى مرتكزاتها هو القضاء المستقل .وعندما نتحدث عن الاستقلالية يجب ان نتحدث عن كافة جوانبها واولها هو استقلال مجلس القضاء الاعلى عن السلطة التنفيذية […]

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