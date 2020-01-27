الفنانة نوفا عماد تغني لـ

2020/01/27 | 20:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت الفنانة العراقي، نوفا عماد، مقطع فيديو على حسابها في "تويتر" للتضامن مع تظاهرات الناصرية، بعد احداث احراق خيم المتظاهرين في ساحة الحبوبي.للناصرية للناصريةيحرگ وابني بطابوگ#الناصرية pic.twitter.com/O73B9mYuFm— Nova Emad (@N0VAEMAD) January 27, 2020

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