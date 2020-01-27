الحكيم: ما شهدته ساحة الحبوبي

2020/01/27 | 20:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، مساء اليوم الاثنين، ما تعرض له المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، ليلة أمس، "انتكاسة جديدة"، مطالباً الحكومة ومجلس النواب بتشكيل لجنة لكشف الجهة التي وقفت وراء الاعتداء.وقال الحكيم في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ما حصل في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في ذي قار من اعتداء على المتظاهرين وتعريضهم للرصاص الحي واحراق خيم اعتصامهم يمثل انتكاسة جديدة في التعامل العملي المطلوب مع ملف التظاهرات".واضاف "نستنكر وبشدة هذه الجريمة ونطالب الحكومة والبرلمان بالاسراع في تشكيل لجنة تحقيقية والكشف عن الجهات التي تقف وراء الحادث وتقديمها للعدالة".وختم الحكيم بالقول "وإذ نجدد التاكيد على ان حماية المتظاهرين من واجب الحكومة نهيب بالمتظاهرين الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع الاجهزة الامنية بغية فرز المندسين الساعين لحرف المسار السلمي للتظاهرات المطلبية".

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