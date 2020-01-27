2020/01/27 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يدعو القوى السياسية إلى الإسراع بتشكيل حكومة تلبي المطالب ناشطون لـ (الزمان) : الجهات المعنية عاجزة عن توفير الحماية للمتظاهرين بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو ( الزمان) واصل المحتجون توافدهم على ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات على وقع مخاوف من استمرار حملات القمع التي يشنها مجهولون ضد المعتصمين السلميين ، ففي الناصرية […]

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