2020/01/27 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية توصي بإجراءات للوقاية إجلاء العراقيين المقيمين في الصين لإرتفاع الوفيات بكورونا بغداد – الزمان خصصت وزارة الخارجية طائرة لنقل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فايروس كورونا .وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان امس ان (الحكومة تتابع بأجهزتها الرسمية كافة ومنها الخارجية باهتمام وحرص بالغين أوضاع الطلبة والجالية العراقية […]

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