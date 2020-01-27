2020/01/27 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تحقق وفصائل المقاومة تنأى بنفسها عن إستهداف السفارة الأمريكية عبد المهدي: نرفض إضعاف الدولة بالإساءة للبعثات الدبلوماسية بغداد – عبد اللطيف الموسوي فتحت الحكومة تحقيقا بحادث قصف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء ، لتحديد هوية الجهة المجهولة التي قامت بالاعتداء و اطلقت خمسة صواريخ كاتيوشا ، اسفرت عن اصابة عدد من الامريكيين ، مؤكدة […]

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