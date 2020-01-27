الجيش السوري يدمر الخطوط الأمامية للارهابيين بريف حلب الغربي

2020/01/27 | 20:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات واصلت وحدات الجيش السوري العاملة في حلب عملياتها الدقيقة ضد التنظيمات الإرهابية ودمرت تحصيناتها في خطوط الاشتباك الأولى في مناطق انتشارها بالريف الغربي لمدينة حلب، وتواصل تقدمها في المنطقة.وذكرت سانا أن وحدات الجيش نفذت رمايات بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد مقرات وتحصينات الإرهابيين غربي مدينة حلب ودمرت خطوط تمركزهم الأولى بالتوازي […]

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