أكثر من ٩٥٠ طالب وطالبة في معهدي الفنون في الموصل أدوا امتحانات نصف السنة

2020/01/27 | 20:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى أدى طلبة معهدي الفنون الجميلة للبنين والبنات في نينوى، اليوم الاثنين، امتحانات نصف السنة بمشاركة ٤٩٦ طالب لمعهد البنين و٤٦٥ طالبة لمعهد البنات.وقال سامي الفضلي في حديث لوكالة “العهد نيوز” بأن “الامتحانات سارت بصورة جيدة وبمشاركة ٤٩٦ طالب لمعهد البنين و٤٦٥ طالبة لمعهد البنات بعد أن وفرت المديرية جميع المستلزمات الضرورية […]

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