برشلونة يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم بديلاً للويس سواريز

2020/01/27 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح مدرب الفريق الكتالوني كيكي سيتين الضوء الأخضر للتعاقد مع لاعب فالنسيا، رودريجو مورينو لامتلاكه القدرات التي يحتاجها الفريق ليكون بديلاً للاعب لويس سواريز.

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