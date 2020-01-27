العمليات المشتركة تعقد المؤتمر الاول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام

2020/01/27 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عقدت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين (27 كانون الثاني 2020) المؤتمر الاول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام.

وذكرت القيادة، في بيان، أنها "عقدت تحت شعار (الإعلام وترسيخ مفهوم الدولة) المؤتمر الأول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام، بحضور وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وعدد كبير من المحللين والأكاديميين والمختصين بالشأن الأمني وخلية الإعلام الأمني وخلية الإعلام الحكومي والمركز العراقي للتنمية الإعلامية وعدد من النخب والباحثين ".

وأضاف، ان "المؤتمرين ناقشوا محاور مهمة كانت على جدول اعمال هذا المؤتمر، وجرى استعراض اهم معطيات الواقع الامني والأسئلة الاستفهامية لدى الراي العام وكيفية إدامة التواصل والتنسيق والمتابعة لخلق جسور الثقة وتأمين المعلومات المهمة للمعنيين والمختصين في الرأي العام".

وأشار الى ان "المؤتمر اختتم أعماله بتوصيات مهمة والتزامات متبادلة الغاية منها ترسيخ مفهوم الدولة والدفاع عنها وإحاطة المتلقي بالحقائق أول بأول لمكافحة الأخبار الكاذبة والملفقة والشائعات".

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، الإثنين (27 كانون الثاني، 2020) عن حقيقة تدفق قوات امريكية صوب قاعدة k1 في كركوك.

وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم) انه "بالفعل منذ يوم امس بدأت قوات امري

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بان شرطيا قتل بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "شرطيا قتل بانفجار عبوة ناسفة في بساتين قرية المخيسة ضمن حوض الوقف شمال شرق ديالى&qu

بغداد اليوم-ديالى

أكد مصدر أمني من محافظة ديالى، الإثنين (27 كانون الثاني 2020)، ان قوات الجيش قصفت الحدود الفاصلة مع صلاح الدين للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات الجيش قصفت بالهاونات للمرة الث

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