مصرف الدم بكربلاء لـ”العهد نيوز”: جمع أكثر من 36 ألف قنينة خلال العام 2019

2020/01/27 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء أعلن مصرف الدم الرئيسي في دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم الإثنين، عن جمع ( 36773 ) قنينة دم مختلفة الأصناف خلال العام الماضي”.وقال مدير المصرف قيس رشيد الخفاجي في تصريح لـ” العهد نيوز” إن ” ما تم جمعه خلال العام المنصرم من قناني الدم بلغ ( 36773 ) قنينة دم […]

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