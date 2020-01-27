بالوثائق.. تصديق قرار قضائي بسجن نائب عن تيار الحكمة بتهمة “الرشوة” بعد القبض عليه بالجرم المشهود

2020/01/27 | 21:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة التمييز الاتحادية، قرار الحكم الصادر بحق النائب في البرلمان عن تيار الحكمة الوطني، محمود ملا طلال، على خلفية قيامه باستلام مبلغ مالي مقابل الامتناع عن إدراج شركة في الاستجوابات التي كان يروم القيام بها في مجلس النواب.

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