مقتل شخص باطلاق نار شرقي الديوانية

2020/01/27 | 21:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخص باطلاق نار شرقي محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا قتل، مساء اليوم، بطلق ناري في حي الزيتون شرقي بالديوانية".

يذكر أن الديوانية تعد من المحافظات المستقرة امنياً، إلا أنها تشهد بين فترة واخرى تسجيل حالات قتل وخطف في مناطق عدة.

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