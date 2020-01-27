بعد قرار إلقاء القبض عليه.. فائق الشيخ علي يطلق توصيفا جديدا على هادي العامري

2020/01/27 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي "الميليشيات العراقية" ووصفها بـ"الخنيثة الخبيثة"، بعد صدور قرار قضائي برفع الحصانة عنه بإلقاء القبض عليه.

وقال علي في أحدث تغريداته "الميليشيات خبيثة خنيثة...



ترتجف من أميركا، وقادتها في إيران، لكنها تتحرش بالصواريخ ثم تتبرأ من فعلتها الدنيئة".

وتعرضت السفارة الأميركية في بغداد إلى هجوم بالصواريخ الأحد.

وسقطت ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت السفارة داخل مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وهاجم علي، المعروف بعدائه للميليشيات، زعيم منظمة بدر والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري واصفا إياه بـ"المطي" (الحمار أو الدابة التي تمتطى).

وقال علي في تغريدة، "المشكلة أن العامري لا يفهم بأن الشعب العراقي والعالم معي، وهو لا أحد معه..



حتى إيران تخلت عنه!"

وأصدر القضاء العراقي اليوم، بحسب وسائل إعلام ومدونين، قرارا بإلقاء القبض على فائق الشيخ علي، بعد اتهامه من قبل هادي العامري بـ"توجيه تهديدات".

وأمر القاضي بإصدار أمر قبض وتحر على علي الذي يقيم خارج العراق حاليا.

ودأب علي على توجيه النقد اللاذع للميليشيات العراقية، لكن حدة انتقاده لها تزايدت بالتزامن مع الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات ضد المتظاهرين العراقيين.

وهدد علي، قادة الميليشيات ومنهم هادي العامري عدة مرات، بتقديمهم للقضاء بتهم القتل والاختلاس.

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