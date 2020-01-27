2020/01/27 | 21:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الاثنين، عن تخصيص طائرة خاصة لنقل الطلبة وعوائلهم من مدينة ووهان الصينية الى العراق بشكل مباشر.وقال لعيبي في بيان تلقته وكالة صدى، “خصصنا احدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لاعادة الطلبة العراقيين وعوائلهم من الصين الى العراق بشكل مباشر دون ترانزيت، وهذه المرة الاولى التي يكون فيه خط طيران مباشر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يعلن تخصيص طائرة لنقل الطلبة وعوائلهم من الصين الى العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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