صحة كردستان تنفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا

2020/01/27 | 21:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الاقليم.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، “للأسف نشرت بعض الصفحات ووسائل الإعلام بدون الاستناد إلى أي مصدر وبشكل غير صحيح وبلا أساس خبر حدوث إصابة بمرض فيروس كورونا(nCoV-2019) المستجد في الاقليم”.وأضافت، “من هنا نطمئن المواطنين الكرام

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