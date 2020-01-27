2020/01/27 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | البنتاغون يؤكد سقوط طائرة أميركية في افغانستان وينفي اسقاطها من قبل حركة طالبان

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البنتاغون يؤكد سقوط طائرة أميركية في افغانستان وينفي اسقاطها من قبل حركة طالبان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | البنتاغون يؤكد سقوط طائرة أميركية في افغانستان وينفي اسقاطها من قبل حركة طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).