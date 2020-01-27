2020/01/27 | 21:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل اعلام تركية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الذي ضرب شرق البلاد الجمعة الماضية الى 39 قتيلا.وقالت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، “ارتفع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ إلى39، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 45 شخصا من تحت الأنقاض أحياء”.ولفتت رئاسة إدارة الطوارئ، في بيان، إلى أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا الى 39 قتيلا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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