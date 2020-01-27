2020/01/27 | 21:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام".

وأضاف ترامب أن "خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) ستحقق الكثير للجميع"؛ حسب "رويترز".

وقال ترامب: "لا بد أن يرضى الفلسطينيون بخطة السلام لأنها تصب في صالحهم".

أدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: الكثير من الدول العربية وافقت على صفقة القرن) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: الكثير من الدول العربية وافقت على صفقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).